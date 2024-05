Sampdoria, Ribalta prende tempo. Spunta il nome di Petrachi. "Sto parlando con un club"

Il primo nodo da sciogliere per lain vista della prossima stagione è quello del direttore sportivo da affiancare ad Andrea Mancini. Il club blucerchiato è alla ricerca di un profilo d'esperienza, capace di muoversi tra gli stringenti paletti del mercato bloccato ancora per una sessione, e degli equilibri di bilancio da mantenere. Nei giorni scorsi sono circolati moltissimi nomi, da Vagnati a Chiellini, passando per Angelozzi, Accardi e soprattutto Javiere Gianluca Petrachi.Ieri è andato in scena unproprio tra Ribalta, ex Juventus e Parma libero dopo l'esperienza all'Olympique Marsiglia, e il consigliere di Manfredi Alessandro Messina. I due avrebbero condiviso piani e visioni per il futuro, ma l'incontro sarebbe rimasto sul piano interlocutorio. Le parti hannosi riaggiorneranno più avanti, dopo aver soppesato i vari progetti e le eventuali disponibilità. La Samp non ha ancora scelto, Ribalta nemmeno.

Tra le candidature per il Doria c'è anche quella di Gianluca, libero dopo le esperienze a Torino prima e a Roma poi. Quello in giallorosso è stato un capitolo abbastanza burrascoso nella carriera del dirigente, chiusosi con qualche polemica e strascico giudiziario nel 2020. Il ds ha voglia di ripartire, lo fanno capire anche le parole rilasciate proprio oggi a CalcioLecce: ", ci sarebbe un’opportunità con un club molto molto forte, tra i più forti a livello di struttura in Italia".