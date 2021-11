I report degli allenamenti di ieri avevano fatto drizzare le orecchie ai tifosi della Sampdoria: la seduta differenziata di Gabbiadini aveva creato qualche preoccupazione nei sostenitori blucerchiati, ma l'allarme sembra rientrato. Oggi il numero 23 si è allenato con la squadra, ce la farà quindi in vista della delicatissima sfida di domenica con il Bologna.



Ad uscire dal gruppo dei giocatori, invece, è stato Ernesto Torregrossa. Il centravanti è stato sottoposto a terapie e fisioterapia precauzionale, ed è quindi in dubbio per il match contro la formazione rossoblù. Sicuramente assenti i lungodegenti Valerio Verre e Ronaldo Vieira, impegnati nei rispettivi programmi individuali, assente Ravaglia, alle prese con un'influenza, mentre Damsgaard ha logicamente osservato assoluto riposo dopo l'operazione.