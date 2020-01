L'assalto del Galatasaray a Jeison Murillo si è concretizzato: dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, che raccontavano di un interessamento del club turco per il difensore della Sampdoria, nelle scorse ore a Corte Lambruschini sarebbe arrivata anche una proposta da parte della società di Istanbul.



Secondo le indiscrezioni circolate sui media turchi, la Sampdoria avrebbe però risposto picche alla proposta del Galatasaray da 750mila euro per il prestito sino a giugno. La situazione potrebbe cambiare a fronte di eventuali rilanci da parte della squadra allenata da Fatih Terim, specialmente se corposi. Non bisogna dimenticare oltretutto che per la Sampdoria pende un obbligo di riscatto da 14 milioni per l'ex Inter. Murillo potrebbe essere solleticato dall'idea di un trasferimento al Galatasaray dove troverebbe il suo compagno di Nazionale Falcao.