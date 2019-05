Alla fine il tanto atteso rilancio di Gianluca Vialli, nell'ambito della trattativa riguardante la cessione della Sampdoria, ci sarebbe stato. In ambienti diversi, tra Genova e fuori Liguria, si sta diffondendo la voce che la nuova offerta preparata dal gruppo catalizzato dall'ex bomber doriano sarebbe stata sottoposta al presidente Massimo Ferrero. La cordata comprendente Jamie Dinan e Alex Knaster, tempestivamente informata dal club doriano sulle mosse delle altre parti interessate all'acquisto, si sarebbe attivata e nei giorni scorsi avrebbe recapitata a Corte Lambruschini una nuova proposta.



Nel frattempo, emergono anche nuovi dettagli su questa indiscrezione. Secondo l'edizione genovese de La Repubblica la cifra messa sul piatto da Vialli, coperta da riserbo, sarebbe più alta dell'offerta iniziale ma comunque inferiore a quella di Aquilor. Si ipotizza una cifra di circa 90-95 milioni di euro, con gli ormai celebri 30 milioni di parte fissa e i rimanenti 60 per Ferrero. E' ovviamente un importo più alto rispetto a quello di qualche tempo fa (50+30) ma comunque minore del prezzo che sarebbe disposto a pagare Aquilor, il fondo che grazie al principe saudita Al Saud e ad altri investitori ha preparato per la Samp una proposta da 120 milioni complessivi, molto vicina alle richieste di Ferrero, che valuta il Doria 130 milioni.



Per questo motivo il rilancio di Vialli non sarebbe andato a buon fine. Secondo alcune fonti Aquilor e la Samp starebbero già preparando i documenti per il closing, operazione piuttosto complessa e da portare avanti sul filo dei giorni.