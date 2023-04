Tomas Rincon, centrocampista della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro la Fiorentina: "Non è una situazione semplice, abbiamo cercato di allontanarci da ciò che non potevamo controllare. Abbiamo l'obbligo morale di dare il massimo giocando con la giusta dose di responsabilità. Purtroppo a volte non siamo riusciti a fare risultato, ma se abbiamo questi punti è perché ce li siamo meritati".