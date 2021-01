Oltre ai contratti di Tommaso Augello, Omar Colley e Albin Ekdal, recentemente la Sampdoria ha concluso un altro prolungamento, ossia quello di Maya Yoshida. L'accordo è stato siglato propri negli ultimi giorni del 2020, il 29 dicembre, portando la scadenza a giugno 2022 e spalmando il suo ingaggio.



Secondo Il Secolo XIX ​Yoshida sarebbe particolarmente soddisfatto del nuovo accordo. Si trova bene a Genova e alla Sampdoria, e il fatto di essere titolare ha aperto la possibilità per il giocatore di giocarsi la convocazione ai Mondiali 2022. Il prolungamento di Yoshida, spiega il quotidiano, rappresenta un 'rischio' economico per la società. QUando lo aveva ingaggiato infatti la Samp aveva approfittato dei benefici fiscali del Decreto Crescita, introdotti nel 2019, ossia una tassazione agevolata per calciatori tesserati dopo almeno due anni di residennza fiscale all'estero.



Nei giorni scorsi però questi benefici sono stati messi in discussione dall'Agenzia delle Entrate, ma la sensazione è che il caso sia destinato a rientrare. Se invece non dovesse essere così, il Doria si vedrebbe costretto a regolarizzare anche le posizioni di Murillo, Silva, Thorsby e Ranieri. Ballerebbe circa un milione e mezzo di euro.