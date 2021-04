Ieri il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero era a Genova, e nel pranzo tenuto con il direttore sportivo Carlo Osti e il responsabile dello scouting Riccardo Pecini ha toccato anche l'argomento rinnovi, incluso quello di Claudio Ranieri.



Attualmente secondo La Repubblica non sembrano esserci intoppi, e anche a livello di programmi pare esserci condivisione di vedute tra il Viperetta e il tecnico. La distanza, se mai, sarebbe esclusivamente economica. Sussisterebbe infatti un gap di 500mila euro tra le richieste di Ranieri e la proposta della Samp, e la distanza non sarebbe stata colmata 'a livello ideologico'. Per questo motivo quindi non è ancora stato fissato un incontro con l'agente dell'allenatore, Luca Bascherini.