Uno dei "tre-quattro innesti" chiesti da Giampaolo per la sua Sampdoria potrebbe riguardare il centrocampo blucerchiato, reparto che numericamente si potrebbe già considerare completo. Uno dei profili che intrigano maggiormente Corte Lambruschini è quello di Sebastian Rode, classe 1990 di proprietà del Borussia Dortmund.



Il mediano, che in carriera ha militato anche nel Bayern Monaco, è reduce da un brutto infortunio che ha condizionato tutta la scorsa stagione. Nonostante ciò però la Samp lo segue con attenzione. Prima però è necessaria una partenza nel reparto. Il principale indiziato sembra essere Valerio Verre, chiuso dai vari Praet, Linetty, Jankto e Barreto. L'ex Pescara ha parecchie società interessate in Serie A, e potrebbe lasciare Genova in prestito per accumulare esperienza e minuti preziosi per la sua crescita, facendo spazio al centrocampista tedesco.