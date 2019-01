Per la prima volta, alla fine del 2018, l'avvocato Antonio Romei ha fatto ufficialmente il suo ingresso nella Sampdoria. Il braccio destro del presidente Massimo Ferrero si era sempre comportato da dirigente blucerchiato, pur senza avere una qualifica ufficiale all'interno del club. Con il nuovo CDA, Romei è diventato vicepresidente. Ed è proprio con questa carica che ha rilasciato un'intervista a Il Secolo XIX tra futuro, mercato e obiettivi: "Il 2018 è stato positivo. Bisogna proseguire così" ha detto il numero due di Corte Lambruschini. "La classifica va sempre guardata. Quando sei dentro a un bel gioco, bisogna battersi per restarci. Lo possiamo urlare, no alla flessione. Nelle precedenti 4 stagioni della gestione Ferrero il ritorno è sempre stato peggio dell'andata. Per la statistica, le possibilità di cambiare registro sono alte".



Romei non si sottrae all'argomento Var: "Siamo assolutamente favorevoli al Var, purchè non diventi un'applicazione della moviola. Pensiamo sia fondamentale arrivare a un'uniformità di giudizio e vorrei un Var solo a chiamata da parte delle squadre: il fuorigioco di Saponara chi l'ha visto?" Il nuovo vicepresidente ha parlato anche di stadio ("In settimana incontro in Comune. I lavori inizieranno dopo il prolungamento della concessione") ma soprattutto di mercato. "Si dice che quello invernale sia un mercato di riparazione, noi abbiamo poco da riparare. Semmai proveremo a cogliere opportunità. Osti e Sabatini sono al lavoro. Jankto e Defrel? Sono pedine importanti. Nel primo anno con Giampaolo bisogna mettere in conto l'adattamento. Il gruppo ha valori forti, chi ha giocato meno deve trasformare la delusione in positività. E se qualcuno è davvero scontento, lo dica. Ma non credo ci sia. Tonelli? Parleremo con il Napoli, per capire se ci sono i presupposti giusti per acquistarlo o meno. Noi siamo contenti di lui. Gabbiadini? Fortissimo. E' un nome che gira, come altri. Ma squadra e tifosi non devono distrarsi".



Interessanti anche le dichiarazioni su Giampaolo, che in primavera discuterà il rinnovo: "Il mister è molto affezionato al mondo Samp. Dipendesse solo da noi, andremmo avanti con lui per molto tempo. Talebano? No, pensiamo sia coerente, è diverso". Romei conclude l'intervista con una speranza per un 2019 "Ricco di successi" e con un commento al nuovo CDA: "Da tempo il presidente voleva coinvolgere di più Genova nella Samp. Lui si sente molto spesso con Edoardo, che conosce tutta Genova. Quando Ferrero ha individuato i componenti - conclude Romei - qualche referenza a Edoardo è stata chiesta. E le risposte sono state strapositive".