L'avventura di Abdelhamidalla Sampdoria è praticamente appena iniziata, ma il trequartista ex Ascoli è già nella storia blucerchiata. La rete che ha affossato il Genoa nel derby, molto probabilmente, non verrà mai dimenticata a Genova. E lo stesso Sabiri ne è ben consapevole: "Il gol al Genoa nel derby, che deciso una partita chiave per la nostra salvezza, è. E credo anche che per tutta la gente blucerchiata sia ricordata come una rete speciale" ha detto a La Gazzetta dello Sport.Sabiri è felice di essere approdato alla Samp: "Ho trovato undove tutti mi hanno accolto benissimo. Non ho patito il cambio di categoria. I compagni, Giampaolo, Faggiano, sono stati tutti fondamentali per farmi crescere in fretta. Ruolo? Quello che decide il mister a me va bene. A me interessa solo continuare a crescere.. Tutti sanno chi sono? Per me nulla cambia. Ora voglio prendermi più responsabilità in campo e dimostrare che posso lasciare il segno. È anche una questione di autostima, le difficoltà non mi fermano. Il gruppo è forte. Abbiamo un mese per fare un lavoro profondo".Sabiri ha trovato alcune differenze con la Germania e il calcio inglese: "Qui l’elemento tattico è molto più importante. Una situazione così mi ha fatto solo bene, aiutandomi a crescere.Mi pare che abbia avuto un girone di ritorno impegnativo, fra quattro giorni si riparte Non vedo l’ora" conclude.