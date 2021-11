Niente Gaston Ramirez per la Sampdoria. Il trequartista uruguaiano, nei giorni scorsi vicino alla firma con il club blucerchiato non tornerà a Genova. La decisione è del presidente Ferrero che, dopo alcuni giorni di riflessione, sembra essersi convinto a non tesserare il calciatore classe 1990.



Secondo Tuttosport la motivazione sarebbe principalmente legata alle perplessità sulla condizione fisica del calciatore, fermo da sei mesi. Ramirez, per sua diretta ammissione, ha confermato di non aver più lavorato neanche con la palla. Oltre alle motivazioni di carattere tecnico, però, sono anche plausibili delle spiegazioni economiche, legate all'ingaggio che la Samp avrebbe dovuto corrispondere all'ex Bologna.