La Sampdoria è alle prese con parecchi nodi da sciogliere. Oltre ai dubbi sul futuro dirigenziale, c'è un grande punto interrogativo in merito al futuro di Marco Giampaolo. Se l'allenatore blucerchiato dovesse approdare al Napoli, Ferrero sarebbe chiamato a sostituire il tecnico. E il patron blucerchiato avrebbe individuato in Roberto De Zerbi il sostituto del mister di Giulianova.



Secondo Alfredo Pedullà difficilmente l'attuale allenatore del Benevento guiderà la squadra campana in Serie B. De Zerbi ha parecchie richieste, dalla Serie A (il Cagliari) e anche dall'estero, ma sarebbe intrigato dall'avventura in blucerchiato. Leggermente indietro nelle preferenze della Samp c'è anche Stroppa, attualmente tecnico del Foggia. Piace per il lavoro sul campo, meno per la gestione di alcune situazioni 'esterne' al terreno di gioco.