La settimana di lavoro per la Sampdoria è appena iniziata, ma da Bogliasco arrivano già brutte notizie per quanto riguarda l'infermeria. Al centro delle riflessioni di mister Ranieri ci sono due giocatori piuttosto importanti per l'economia blucerchiata, ossia Karol Linetty e Morten Thorsby. Il norvegese si sta allenando a parte da parecchio tempo: non stava bene già alla vigilia della sfida con l'Inter, tanto da non essere convocato per la trasferta di Milano. Il Doria sperava di recuperarlo in settimana, ma sembra sempre più difficile pensare ad un suo rientro per la sfida di lunedì.



Diversa la situazione di Linetty, che ha rimediato una botta all'anca nella partitella di domenica. Il polacco alla ripresa si è allenato a parte, e se non dovesse farcela mister Ranieri sarebbe costretto a varare una versione inedita della sua Sampdoria. Probabile che il mister scelga il 4-4-2, considerando che il modulo con il trequartista si presta piuttosto bene alle caratteristiche di Ramirez, squalificato e quindi assente dal match. Nel centrocampo in linea, le scelte sarebbero praticamente obbligate: Depaoli a destra, con Jankto a sinistra, mentre al centro spazio alla coppia Ekdal-Vieira.