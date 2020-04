L'eventuale prosecuzione della Serie A oltre il 30 giugno proporrà parecchie problematiche logistiche e organizzative ai club del massimo campionato italiano. Un nodo ad esempio riguarda la situazione contrattuale dei calciatori in prestito, o in scadenza. In casa Sampdoria sono numerose le vicende di questo tipo. Da Corte Lambruschini dovranno infatti fronteggiare ben sette situazioni così.



Quattro calciatori potrebbero essere già liberi ad inizio luglio: si tratta degli atleti che non hanno ancora trovato l'intesa per il rinnovo, nello specifico Maya Yoshida, Andrea Bertolacci, Edgar Barreto e Wladimiro Falcone. Tutti loro potrebbero virtualmente essere liberi il 1° luglio.



Attenzione poi anche alla vicenda dei prestiti: attualmente nella rosa doriana i giocatori arrivati a titolo temporaneo sono tre, ricorda Sampnews24.com, ossia Andrea Seculin, preso in prestito con diritto di riscatto dal Chievo, Gonzalo Maroni, approdato a Genova con la stessa formula dal Boca Juniors, e pure Lorenzo Tonelli, lui invece prelevato dal Napoli inserendo nella trattativa un obbligo di riscatto.