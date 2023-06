Sarà una settimana cruciale per la Sampdoria del futuro. Manfredi e Radrizzani hanno fatto trapelare la loro volontà di chiudere, entro i prossimi giorni, la decisione sul futuro allenatore blucerchiato. I due però hanno fatto sapere anche che le prossime ore saranno decisive sul fronte direttore sportivo.



Lì la situazione secondo Il Secolo XIX è un po' più complessa. Ogni giorno ci sono voci, ad esempio fino a poco tempo fa si parlava di Riccardo Pecini, che però stando al quotidiano non sarebbe mai stato vicino al ritorno con quella qualifica. Il ruolo non lo può ricoprire neppure un altro futuro e probabile arrivo blucerchiato, l'ex Juventus Nicola Legrottaglie, che non ha il patentino da direttore sportivo e farà il direttore tecnico.