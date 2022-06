Inizia una settimana decisiva per uno dei direttori sportivi della Sampdoria, ossia Carlo Osti. Il dirigente attualmente è in vacanza con la famiglia a Lerici, provincia di La Spezia, e proprio lo Spezia potrebbe essere nel futuro di Osti. Il club bianconero, infatti, è in pressing e questa settimana potrebbe essere quella decisiva per un accordo.



A fare ‘pressioni’ su Platek è una vecchia conoscenza di Osti e della Samp, ossia Riccardo Pecini. L’ex scout blucerchiato secondo La Nazione vuole approfittare del dualismo Osti-Faggiano, che non è ancora stato risolto, proponendo a Osti di collaborare con lui sul mercato, e di svolgere nel contempo il ruolo di collante tra squadra e allenatore.