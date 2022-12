Si è concluso per 5-1 il test amichevole pomeridiano svolto dalla Sampdoria al cospetto del TS Galaxy. Da segnalare la tripletta di Manolo Gabbiadini, mentre sono stati Quagliarella e Caputo a completare la tabella dei marcatori. Una rete, quella di Caputo, che potrebbe anche risultare decisiva per la permanenza a Genova dell'ex Bari, dato da giorni come vicinissimo all'Empoli.