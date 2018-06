Dopo quella per Lovro Majer, rischia di complicarsi anche la pista che conduce a Valon Berisha, centrocampista del Salisburgo e futuro colpo di mercato del club blucerchiato. Anche quella per il giocatore kosovaro, così come quella del trequartista croato, era una trattativa che veniva data per chiusa direttamente da Corte Lambruschini, perchè la Samp aveva trovato l'accordo con il club proprietario del cartellino a 7 milioni più 1 milione di bonus. Inoltre il Doria aveva raggiunto pure l'intesa con l'agenzia che cura gli interessi di Berisha. A mancare era solamente la firma di Berisha, che per il momento non è ancora arrivata.



Secondo Il Secolo XIX Berisha nei giorni scorsi sarebbe anche stato a Genova, per sciogliere i suoi dubbi, ma la visita non si sarebbe rivelata sufficiente per far cambiare idea al calciatore classe 1993. L'ex nazionale norvegese non sarebbe convintissimo del calcio italiano in generale, e avrebbe continuato a posticipare le sue visite mediche, già programmate dalla Samp, come del resto quelle di Majer, Sul piatto per Berisha ci sarebbero anche alcune offerte provenienti da Bundesliga e Premier, oggi sarebbe attesa una risposta da parte del giocatore ma le sensazioni in questo momento restano negative.