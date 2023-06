Notizia improvvisa in casa. L'avvocato Antonio, membro del CdA blucerchiato e ex braccio destro di Massimo Ferrero, si èRomei, secondo le prime indiscrezioni trapelate, avrebbe considerato. Con la nuova proprietà, l'avvocato ha portato avanti alcune riflessioni personali il cui esito sono state le dimissioni. Come noto, Radrizzani e Manfredi hanno confermato ad interim l'attuale CdA, che però non potrà più contare su Romei.Il Secolo XIX riporta anche il testo della lettera inviata da Romei al CdA: "“Ho scelto di compiere questo passo, assai sofferto, ritenendo cheÈ stato per me un onore e un vero arricchimento aver lavorato, insieme a persone eccezionali, per questo club così speciale e avere condiviso con tutti, sempre con entusiasmo e grande tenacia, tante soddisfazioni e anche profonde delusioni: gioie e dolori che si susseguono e la cui alternanza costituisce la linfa dello sport più bello del mondo”.“La Sampdoria resterà una pagina indelebile della mia vita. La passione e il senso di responsabilità con il quale ho cercato dinon tanto per le critiche che ciascuna persona che assuma ruolo di rilievo deve avere la forza di accettare, anche se sovente frettolose e ingiuste, quanto nel vedere il mio operato talvolta ignorato o strumentalizzato. Forse aver sempre e solo detto la verità è stato un bene per la Sampdoria, non lo è stato per me. Ma il mio attaccamento al nostro Club di così prestigiosa tradizione rimarrà indelebile e so di aver operato con grande passione e onestà intellettuale”.