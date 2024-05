Sampdoria, si punta ad un ds della Juventus: incontro con Manfredi

L'obiettivo risalita immediata in Serie A per la, o in questi playoff o nella prossima stagione, non può prescindere dalla costruzione di una società solida e competente dopo le macerie lasciate da Massimo Ferrero. Per la stagione 2023-2024 Radrizzani prima e Manfredi poi si sono affidati a Nicola Legrottaglie e Andrea Mancini, inizialmente pare anche grazie ai consigli 'occulti' dell'ex Juventus Fabio Paratici. Proprio l'ex Tottenham all'epoca aveva consigliato a Radrizzani un altro bianconero, ossia Claudio, e oggi il nome sarebbe tornato d'attualità per il Doria.

La Samp infatti è alla ricerca di un dirigente da affiancare ad Andrea Mancini in ottica mercato. Serve un profilo scafato, conosciuto nel mondo del calcio, e tra i profili attenzionati ci sarebbe anche quello dell'attuale direttore sportivo della. Fratello di Giorgio, classe '84, Chiellini secondo Il Secolo XIX sarebbe stato addiritturadal presidente blucerchiato Manfredi.Chiellini da luglio è tornato alla Juventus, dove aveva mosso i primi passi da dirigente nel settore giovanile, prima della movimentata esperienza a. In Toscana, da ds della prima squadra, ha raccolto un terzo posto in B sfiorando la promozione nella finale playoff contro il Monza, salito in A dopo i tempi supplementari, e nella stagione successiva l'undicesimo postoa due punti dalla zona Playoff.