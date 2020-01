Non solo Tonelli: mister Ranieri vuole ancora un difensore per completare il suo pacchetto arretrato, e l'ultimo nome sul taccuino della Sampdoria sarebbe quello di Federico Ceccherini, centrale classe 1992 di proprietà della Fiorentina ma poco impiegato sino ad oggi dai viola.



Secondo Il Secolo XIX ieri la Samp avrebbe effettuato un sondaggio con la dirigenza toscana, che si sarebbe detta disponibile a lasciar partire il calciatore cresciuto nelle giovanili del Livorno in prestito sino al termine della stagione. Ceccherini potrebbe rappresentare una soluzione low cost dell'ultimo minuto, in caso la Samp non riuscisse ad individuare altri difensori.