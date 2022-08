La Sampdoria è al lavoro per rinforzare l'attacco, dopo l'infortunio a Manuel De Luca. Tra un'idea relativa al possibile ritorno di Gregoire Defrel e una nuova pista, quella che conduce a Ignacio Pussetto, i blucerchiati devono decidere quale strada percorrere sul mercato in vista della chiusura della sessione.



NODO DEFREL - La Samp segue da tempo Defrel, che il Sassuolo però in questo momento non sembra voler lasciar partire. I doriani avrebbero individuato il francese come innesto perfetto, soprattutto in virtù delle sue caratteristiche, ma l'operazione è complessa per cifre e incastri. Il Sassuolo ha venduto molto in attacco, deve prima acquistare una nuova punta e, soprattutto, non vuole cedere Defrel in prestito o senza monetizzare. Il problema poi è anche l'ingaggio del calciatore, che veleggia tra gli 1,8 e 2 milioni netti a stagione. Troppi, per la Samp.



SONDAGGIO PUSSETTO - Per questo motivo gli uomini mercato doriani hanno fatto un passaggio anche con l'Udinese. La Samp ha chiesto info su Ignacio Pussetto, attaccante argentino classe 1995. Si tratta di una pista piuttosto complessa da percorrere: i bianconeri sono una bottega cara, e Pussetto ha un contratto sino al 2024.