Le vicende giudiziarie di Massimo Ferrero procedono, mentre il Viperetta fa il possibile per salvare le sue attività, decisamente sotto stress dal punto di vista finanziario. Il presidente della Sampdoria ​è riuscito momentaneamente a far sospendere l'asta relativa a sette suoi cinema, per un valore stimato di circa 54 milioni di euro. La sospensione su tutti e sette i lotti è stata sancita dal Tribunale di Roma, ed è stata una decisione automatica perchè contenuta nelle norme della Legge Fallimentare.



Avendo chiesto la stessa Eleven Finance di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo, l'asta è stata momentaneamente bloccata poichè sulla carta in caso il concordato venisse accettato, l'imprenditore potrebbe accordarsi con i creditori in maniera differente, estinguendo i debiti. Viceversa, se il concordato dovesse essere respinto, i beni di Ferrero sarebbero rimessi all'asta e con i proventi il Curatore Fallimentare tenterà di saldare i creditori.