La vittoria del Verona sul Bologna ha sparigliato le carte in zona retrocessione e orae deve tornare a rimboccarsi le maniche per allontanare il terzultimo posto. La Samp, sempre ultima, pare spacciata e fa leva sull’orgoglio menzionato dain conferenza stampa.- Tra le squadre affrontate almeno cinque volte in Serie A, la Sampdoria è l’unica contro cui lo Spezia ha sempre trovato il gol: tre vittorie degli Aquilotti, un pareggio e un successo blucerchiato nei cinque precedenti.Lo Spezia ha vinto quattro dei nove derby di Serie A contro squadre liguri ma ha raccolto solo una vittoria nelle ultime 12 giornate di campionato (contro l’Inter) e non trova i tre punti in trasferta dal 15 gennaio contro il Torino;Per la Sampdoria i 16 punti attuali rappresentano ildi un massimo torneo italiano – la formazione blucerchiata non aveva nemmeno mai ottenuto così poche vittorie (tre) a questo punto della stagione. Gabbiadini e compagni sono ilsia in generale che in casa e non sono riusciti a segnare in 17 partite in questa stagione di Serie A.