La partita di Verona sarà cruciale per mister Di Francesco. Il tecnico blucerchiato si gioca il suo futuro al Bentegodi, e la sua permanenza alla Sampdoria passa anche da una prestazione convincente contro i gialloblù. Se il Doria dovesse perdere male, l'esonero diventerebbe una possibilità reale.



Già dopo la partita con l'Inter hanno cominciato a circolare i nomi delle possibili alternative. Il primo citato è stato il 'solito' Stefano Pioli, già ad un passo dalla Samp in estate: l'accordo era già stato trovato, poi alla fine Ferrero decise di fidarsi del suo istinto affidandosi a Di Francesco. Rispetto ai profili noti come Beppe Iachini - che però secondo Il Secolo XIX non sarebbe tenuto troppo in considerazione in società - si sarebbe aggiunta recentemente una novità.



La Sampdoria starebbe infatti pensando anche a Claudio Ranieri, proprio il tecnico che aveva sostituito Di Francesco alla Roma. Si tratterebbe di una soluzione d'esperienza, per una squadra giovane e con evidenti problemi di autostima. Tutto però passerà da Verona, vera e propria partita da dentro o fuori per l'attuale Samp.