La Sampdoria continua a sondare il mercato alla ricerca del perfetto sostituto per Lucas Toreira, diretto verso l'Arsenal. Sostituire l'uruguaiano sarà decisamente complicato, perchè in pochi sanno svolgere il suo doppio lavoro in fase di interdizione e di impostazione. Lo sanno bene anche Osti e Sabatini, che guardano all'Italia ma pure all'estero. In Serie A, il calciatore con le caratteristiche più simili a quelle di Torreira è Erick Pulgar, cileno classe 1994 del Bologna.



In Spagna invece gioca un altro calciatore che potrebbe prendere il posto di Torreira. E' Guido Pizarro, regista argentino nato nel 1990 di proprietà del Siviglia. Nella scorsa stagione, il centrocampista era stato ad un passo dalla Fiorentina, salvo poi rimanere in Spagna diventando titolare della formazione andalusa. Secondo Il Secolo XIX avrebbe il fisico e le qualità per rimpiazzare Torreira, pronto per iniziare la sua avventura londinese.