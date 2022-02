Marco Giampaolo dovrà fare a meno, per la sfida con l'Atalanta, di Bartosz Bereszynski. Il terzino destro è squalificato, e per sostituirlo ci sono due opzioni. La prima prevede l'impiego dell'alternativa di ruolo, Andrea Conti, l'altra strada invece è quella di adattare Alex Ferrari sulla corsia.



Il tecnico blucerchiato riflette, e secondo Sampnews24.com in caso di impiego di Conti, potrebbe andare in scena una staffetta con Ferrari durante il match. Schema che potrebbe anche essere invertito (parte Ferrari, subentra Conti) a seguito delle valutazioni di Giampaolo. Altra possibilità, Ferrari per l'intero match a destra, tenendo Conti come riserva per il centrocampo, dove i cambi sono pochi.