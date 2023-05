Anche Dejan Stankovic, tecnico della Sampdoria, si è presentato di fronte ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Milan-Samp. Ecco cosa ha detto: ‘Ho un ottimo rapporto con Pioli. Lui e la sua squadra hanno fatto un percorso importante. Poi come spesso accade qualche stagione va bene, qualche altra meno. Hanno alzato molto l’asticella. Cercheremo di onorare la prestazione e di essere su ogni palla, perché è la prima partita per il Milan dopo l’eliminazione e loro vorranno riunire le forze. Noi dovremo uscire da qui con la testa alta, provando a mettere in difficoltà il Milan. Dobbiamo combattere. Quagliarella? È un professionista, ha avuto una carriera spettacolare e lo ha dimostrato anche nelle partite in cui ha giocato”.