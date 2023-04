Dejan Stankovic, tecnico della Sampdoria, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta sul campo della Roma:



"Mi è dispiaciuto che siamo rimasti in dieci, abbiamo tenuto bene il campo finché è stato possibile facendo quello che abbiamo preparato. Gli episodi non voglio commentarli, tanto la partita è finita e non cambierà nulla. Fino all'espulsione era la partita che volevamo. Complimenti alla Roma, noi ci rivolgiamo alla prossima partita".



CORI RAZZISTI - "Nessuno mi offende se mi chiama zingaro, io sono fiero di esserlo. Non mi ero accorto del gesto di Mourinho, lo ringrazio".



ATTEGGIAMENTO - "Negli ultimi 5' abbiamo preso due reti, ci sta, ormai era andata, ma abbiamo le forze per andare controcorrente, ci rialzeremo anche questa volta. La prossima settimana i nostri tifosi saranno in tanti a supportare queste persone straordinarie che stanno facendo molto di più di quanto ci si possa aspettare in una situazione del genere. Ora ci sono tre partite non dico alla nostra portata, ma che dobbiamo giocare al massimo. Abbiamo sfatato il tabù delle vittorie in casa, sono convinto che faremo bene".