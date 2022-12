La Sampdoria crede alla salvezza e lotterà fino all'ultimo, parola di Dejan Stankovic. Nel messaggio di Natale sui canali del club blucerchiato, il tecnico parla dell'obiettivo: "Non sarà facile, ma non è impossibile. Dicevo all'inizio che non volevo fare promesse. Una la faccio: non molleremo fino alla fine".