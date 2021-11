Il pubblico della Sampdoria fa capire in maniera abbastanza netta quale è il suo sogno. Al Ferraris, prima del fischio d'inizio del match tra i blucerchiati e il Verona, la Gradinata Sud prima ha intonato alcuni dei consueti cori contro l'attuale presidente Massimo Ferrero, poi, al momento dell'ingresso in campo delle squadre, ha esposto uno striscione per Gianluca Vialli.



La bandiera, corredata da foto dell'ex bomber doriano che a lungo ha cercato di diventare presidente del club, recitava "If you can dream it, you can do it", "Se puoi sognarlo, puoi farlo". A fianco, un'altra piccola bandiera dall'eloquente "Vialli presidente".