Un tentativo last minute di mercato la Sampdoria lo sta effettuando per il difensore del Tottenham Juan Foyth, da affiancare a Lorenzo Tonelli in questa sessione di mercato. Il Doria avrebbe anche già trovato un'intesa di massima con la società inglese per il calciatore argentino classe 1998, sulla base di un prestito.



Secondo Il Secolo XIX in queste ore la Samp proverà a convincere in extremis Foyth ad accettare la destinazione blucerchiata sino a giugno. Da Corte Lambruschini starebbero trattando per portare in Italia il calciatore, cresciuto nell'Estudiantes.