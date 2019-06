La Sampdoria potrebbe pescare dal Chievo ormai retrocesso per acquistare alcuni profili interessanti e di prospettiva. Da tempo è noto l'interesse blucerchiato per il terzino Depaoli, ma le indiscrezioni provenienti da Verona raccontano anche di un interesse doriano per Mariusz Stepinski. Il centravanti polacco, classe 1995, dovrebbe lasciare la società gialloblù. E il Doria da tempo viene accostato al suo nome.



La concorrenza per Corte Lambruschini comunque pare piuttosto agguerrita. Oltre alla Sampdoria infatti si starebbero muovendo per il giocatore (autore di 6 reti in 35 presenze) anche alcune società. A sondare Stepinski in particolare secondo l'edizione genovese de La Repubblica sarebbero state il Parma e l'Udinese, ma va registrato un interesse anche dalla Spagna, e in particolare dal Celta Vigo. Il Chievo dal canto suo ha già fatto sapere di valutare l'ex Nantes almeno 5 milioni di euro.