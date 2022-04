Una delle domande che i tifosi della Sampdoria si fanno, pensando alla sterilità del reparto offensivo, è che fine abbia fatto Vladyslav Supryaga. L'attaccante ucraino, arrivato a gennaio, è stato accolto da grandi aspettative ma sino ad oggi vanta soltanto una manciata di minuti in blucerchiato, contro il Sassuolo, e poco altro.



Secondo Giampaolo, Supryaga "Non è pronto". Due situazioni in particolare lo frenano: una riguarda l'aspetto mentale, con il padre e il fratello chiamati nell'esercito ucraino, l'altra coinvolge l'aspetto tattico. Supryaga infatti secondo Il Secolo XIX sarebbe ancora alle prese con l'apprendimento dei dettami dell'allenatore, e probabilmente potrebbe rimanere in panchina ancora per un po'