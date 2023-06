Andrea Radrizzani ha annunciato che a giorni arriverà la comunicazione del nuovo allenatore della Sampdoria. Assicurato il futuro del club, il neo-proprietario (assieme a Manfredi), sta lavorando anche per dare una guida tecnica ai blucerchiati. L'ex patron del Leeds avrebbe già individuato il profilo per i liguri, e il nome è quello di Fabio Grosso.



Fresco di addio al Frosinone nonostante la cavalcata verso la Serie A conclusasi con il recentissimo approdo nella massima serie, il tecnico dalle origini abruzzesi, ex di Bari e Verona tra le altre, è vicino alla firma con la Samp: l'obiettivo è quello di centrare la seconda promozione consecutiva. Insomma il rilancio della Sampdoria deve essere immediato.