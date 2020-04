La Sampdoria è alle prese con la questione del possibile taglio degli stipendi dei calciatori per il periodo di inattività da Coronavirus. A occuparsi personalmente delle trattative sarà lo stesso Ferrero, che coinvolgerà probabilmente nelle decurtazioni anche staff dirigenziali e tecnici, inclusi quelli delle giovanili. Nei prossimi giorni il Viperetta sonderà il parere di alcuni elementi carismatici all'interno dello spogliatoio Samp, a partire da Quagliarella per arrivare sino a Tonelli, perchè le decisioni dovranno essere trovate in accordo con la squadra. L'obiettivo di Ferrero sarebbe quello di trovare un punto di equilibrio, in modo da non intaccare i rapporti tra squadra e dirigenza.



La Sampdoria avrebbe quindi già pronta una strategia. Secondo Il Secolo XIX il fatto che il campionato ad oggi sia sospeso e non cancellato aumenterebbe l'incertezza, ma l'idea doriana in caso di stop definitivo sarebbe quella di proporre un taglio di due mesi spalmando gli altri due mesi nelle prossime due stagioni. In caso si dovesse ripartire invece la Samp suggerirebbe più di un mese di taglio (marzo, dal momento che febbraio sarà pagato a breve), pro-liquidità. I calciatori blucerchiati sarebbero disposti a fare la loro parte, ma in un limite temporale legato solo all'emergenza sanitaria, non oltre. Per questo motivo Ferrero sonderà prima lo spogliatoio, alla ricerca di una quadra in grado di soddisfare tutte le parti in causa