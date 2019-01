La brutta notizia che è arrivata ieri a Genova ha momentaneamente paralizzato la Sampdoria, e le sue possibili operazioni di mercato: l'infortunio di Gianluca Caprari ha ovviamente cambiato le carte in tavola per quanto riguarda alcune trattative, in primis i movimenti in attacco.



Con l'ex Pescara fuori almeno 3 mesi, i blucerchiati congeleranno l'eventuale trasferimento di Gregoire Defrel, che stava diventando sempre più concreto giorno dopo giorno. Lo volevano l'Atalanta e il Bologna, ora però molto probabilmente il francese concluderà la stagione a Genova, poi il Doria valuterà il da farsi con la Roma, che resta proprietaria del cartellino. Bloccato anche il trasferimento di Dawid Kownacki: ieri il Fortuna Dusseldorf aveva provato ad accelerare, offrendo un prestito con diritto di riscatto. Per quanto riguarda il polacco, bisognerà capire quali motivazioni avrà per rimanere a Genova da quarto attaccante. Se chiedesse più spazio, la Samp potrebbe anche lasciarlo partire, ma a quel punto i dirigenti di Corte Lambruschini dovrebbero tornare sul mercato per un sostituto.



L'infortunio di Caprari però probabilmente farà anche saltare la trattativa con il Sassuolo proprio per lo sfortunato attaccante. Secondo Il Secolo XIX le voci su un suo possibile addio stavano diventando sempre più concrete, tanto è vero che gli emiliani sarebbero stati pronti ad offrire ben 18 milioni per il calciatore. La Samp avrebbe poi reinvestito la cifra in altre operazioni, ad esempio per il riscatto di Audero dalla Juve.