C'è un caso, nell'infermeria della, e coinvolge l'oggetto misterioso Harry. Il centrocampista del, arrivato in estate con grandi aspettative, non si è praticamente mai allenato con la squadra per un problema alla caviglia che si trascina dietro da tempo, e ora l'inglese verrà operato, forse addirittura già dopodomani.Dopo lunghi tentennamenti, Winks pare essersi convinto a sottoporsiche accusa ormai da anni. Nelle precedenti stagioni infatti aveva evitato il problema, ricorrendo a infiltrazioni. La soluzione dell'operazione la Samp l'aveva proposta a settembre al suo interno, ma non aveva trovato la totale condivisione, e ciò ha fatto perdere di fatto due mesi di Winks.in una clinica italiana dal professore olandese Cornelis Niek Van Djik, luminare della caviglia molto conosciuto negli ambienti calcistici, e che aveva avuto in cura Winks già nel 2017. L'intervento in artroscopia potrebbe essere eseguito già nel pomeriggio stesso, o al più tardi martedì.Per quanto riguarda i tempi di recupero, si parla di almeno tre mesi. Per questo motivo, fa sapere Il Secolo XIX, Sampdoria e Tottenham entro gennaio si confronteranno sul da farsi: una delle opzioni è quella di, ma Winks vorrebbe rimanere a Genova, curarsi con lo staff medico doriano. I club allora in quel caso dovranno discutere i termini economici, gran parte dello stipendio del giocatore è a carico del Tottenham, ma una parte la paga la Samp. Una soluzione potrebbe essere un contratto 'a', in base alle presenze.