Due infortuni nel giro di meno di una settimana nello stesso ruolo sono una circostanza sicuramente molto sfortunata. E così in breve tempo la Sampdoria si è ritrovata a fronteggiare una vera e propria emergenza sulla corsia destra della difesa, perchè i blucerchiati hanno perso uno dopo l'altro Bereszynski e Depaoli.



Ranieri probabilmente dovrà rinunciare ad entrambi almeno per tre o quattro gare: il polacco resterà fuori circa due mesi, mentre l'ex Chievo verrà nuovamente valutato nei prossimi giorni ma salterà quasi sicuramente il doppio impegno con il Cagliari, la sfida con il Parma, il derby e probabilmente la gara con la Juve. Dopo la sfida con i bianconeri infatti inizierà la sosta, e l'impegno successivo sarà quello del 5 gennaio, avversario il Milan.



Per ovviare all'emergenza, il mister doriano potrà valutare alcune soluzioni momentanee. Una è quella di adattare Thorsby, un po' come fatto contro l'Udinese. Il norvegese corre ed è diligente, ma il ruolo è del tutto nuovo e non può garantire affidabilità contro qualunque avversario. La soluzione più 'facile' pare essere quella di far scivolare a destra Ferrari, che in carriera ha già fatto il terzino, liberando un posto al centro della difesa per Murillo o Regini. Proprio l'ex capitano della Samp rappresenterebbe un'ulteriore alternativa per il reparto. Difficile pensare di vedere l'esordio di Rocha, anche perchè il giovanissimo terzino della Primavera a breve rientrerà in Brasile per un triangolare con la sua Nazionale Under 20.