Mortenè noto per la sua passione e attenzione a tutto ciò che è ecologia e riciclaggio. Il calciatore dellaè uno dei più 'green' nel panorama mondiale, e non perde occasione per rimarcare il suo impegno. Lo sta facendo anche a Genova, città dove si sente a suo agio: ", qui c’è tutto quello che è importante per me, a partire dalla natura, è simile alla Norvegia."La relazione con l’ambiente è nata quando sono cresciuto in Norvegia" ha spiegato al sito ufficiale blucerchiato. "Il mio impegno è iniziato quando ho scoperto che noi umani siamo in un periodo molto critico perché negli ultimi cinquanta anni abbiamo distrutto la relazione con la natura.. Non abbiamo un modo sostenibile per vivere. Quando ho scoperto questo è nato il mio impegno che provo a portare avanti ogni giorno. Siamo tutti insieme, nello stesso mondo. Abbiamo tutti una responsabilità. Il calcio, i calciatori, le società devono capire che anche noi dobbiamo fare la nostra parte in questo problema".Thorsby ha dato il via ad un'iniziativa, 'We play green': "L’idea è nata quando abbiamo visto il ministero dell’ambiente Sergio Costa. Io ho fatto un’azione concreta, una fondazione, We play green. La missione è quella di ristabilire l’equilibrio con la natura.. L’idea è lavorare con progetti concreti per crescere. Il nostro progetto è quello di una Sustainability League, una competizione per misurare l’impatto ambientale di ciascuna società, fare un Sustainability Index, così tutte le squadre possono competere sotto questo aspetto. Vogliamo iniziare nel 2022. Importante attivare i tifosi, come ho detto ci sono tanti tifosi ed è lo sport più seguito del mondo. Dobbiamo coinvolgere i tifosi. Le squadre e i giocatori devono creare questa passione. Voglio creare un fan club che unisca tutti i tifosi per la tematica ambientale"." prosegue Thorsby. "Il calcio non è uguale senza i tifosi e specialmente con i tifosi della Samp che stanno sempre dietro di noi. Purtroppo è un anno che il calcio ha mancato il suo aspetto più bello, essere con i tifosi a raggiungere l’obiettivo insieme. Non vedo l’ora che possano rientrare.. Dopo i gol mi sono chiesto dove sono. Spero tornino presto" conclude.