Negli scorsi giorni Torino e Sampdoria hanno definito il passaggio alla società blucerchiata di Tomas Rincon, nei prossimi giorni il centrocampista venezuelano potrebbe essere seguito a Genova anche da altri suoi ex compagni di squadra in granata.



La partita di sabato del Ferraris sarà infatti l'occasione per i dirigente delle due squadre di portare avanti i discorsi riguardanti Simone Verdi e Daniele Baselli: la Sampdoria ha fatto dei sondaggi per i due giocatori che non rientrano più nei piani del Torino ma le trattativa non sono ancora entrate nel vivo.