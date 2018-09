Finalmente una buona notizia per la Sampdoria. Dall'infermeria infatti è uscito Gianluca Caprari, e il club blucerchiato spera in maniera definitiva. Ieri l'attaccante doriano si è allenato regolarmente con i compagni, e anche oggi nella rifinitura scenderà sul campo del Mugnanini. Per questo motivo mister Giampaolo lo considera ampiamente recuperato, e domani contro la Spal potrebbe partire dal primo minuto, alle spalle di Defrel e Quagliarella.



Caprari non era al meglio sin dalla gara contro la Fiorentina. Giampaolo però lo aveva utilizzato ugualmente, con buoni risultati visto che il giocatore con i viola aveva segnato centrando anche un legno. Nel post partita il dolore si era acutizzato, e l'ex Pescara ha dovuto saltare il match contro l'Inter e pure la trasferta in Sardegna. Il suo recupero consentirà a Ramirez di rifiatare, anche perchè l'uruguaiano convive con un problema al ginocchio da parecchie settimane. Il trequartista ha stretto i denti e ha giocato ugualmente, ora potrà riposarsi e magari essere utilizzato nel secondo tempo.