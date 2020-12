La Sampdoria ha un evidente buco per quanto riguarda i terzini, specialmente a destra dove, con l'infortunio di Bereszynski e Ferrari, si sono creati alcuni problemi. Una possibile soluzione potrebbe essere data dal rientro alla base di Fabio Depaoli, dopo i sei mesi trascorsi in prestito all'Atalanta. I nerazzurri sembrano intenizionati ad interrompere l'operazione con la Samp, che ritroverà a Bogliasco l'ex Chievo.



Attenzione però ai possibili sviluppi di mercato, perché Depaoli sembra finito nel mirino di un'altra società. Sulle sue tracce secondo La Gazzetta dello Sport ci sarebbe il Cagliari, con Eusebio Di Francesco alla ricerca di un laterale destro che avrebbe messo nel mirino il giocatore blucerchiato.