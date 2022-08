L'infortunio di De Luca ha aperto, in casa Sampdoria, la necessità di ingaggiare un giocatore per completare il reparto d'attacco. I blucerchiati però sono alla ricerca di un giocatore rapido, magari un esterno offensivo, e oltre al profilo di Defrel valutano anche quello di un vecchio pallino della dirigenza genovese, ossia Adam Ounas del Napoli.



PRESTITO - Il giocatore è in uscita dal club azzurro, e già nelle scorse sessioni di mercato era stato accostato alla Samp. Per il momento, però, a De Laurentiis non sono arrivate offerte per un trasferimento a titolo definitivo per il franco-algerino. L'ipotesi di una cessione a titolo temporaneo, quindi, prende corpo. La formula del prestito sarebbe anche quella preferita dalla Samp, che gradirebbe pure il diritto di riscatto e non l'obbligo.



OSTACOLI - I nodi principali in questo senso sono ben quattro: il primo, ovviamente, è la situazione contrattuale di Ounas, in scadenza a giugno. Per prestarlo, il Napoli dovrebbe prima rinnovare il contratto dell'esterno, che sino ad oggi però non ha ancora trovato l'accordo per prolungare con il club azzurro. Altri dubbi, la volontà del giocatore di accettare la Samp e l'ingaggio. Attualmente l'ex Bordeaux percepisce 1,6 milioni netti, troppi per il Doria. L'ultimo intoppo è di carattere burocratico. La società genovese ha la lista dei 17 giocatori 'over', quindi nati dopo il 2000, già completa. Per fare spazio ad Ounas quindi bisognerebbe procedere con un 'taglio', vendendo o mettendo fuori lista uno dei 17.