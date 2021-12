Uno dei giocatori che, nelle ultime settimane, viene accostato con maggior decisione alla Sampdoria è il centrocampista della Fiorentina ​Sofyan Amrabat, poco impiegato in viola dal tecnico Italiano. Il mediano classe 1996 gioca raramente, e al club blucerchiato potrebbe ottenere maggior minutaggio.



In Serie A, però, la concorrenza per Amrabat non manca. Il giocatore piace a Torino e Cagliari, due società piuttosto forti economicamente e che potrebbero creare qualche problema di concorrenza alla Samp.