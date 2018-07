Lucas Torreira, centrocampista della Sampdoria, è in viaggio direnzione Londra per chiudere l'accordo con l'Arsenal e iniziare le visite mediche. Dopo la conferma di Ferrero, arrivata nel giorno di ieri, l'uruguaiano è pronto a salutare la Serie A per iniziare la nuova avventura in Serie A. A riportarlo è Daily Mirror.