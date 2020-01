Sfumato Iago Falque, torna a circolare a Genova, sponda Sampdoria, il nome di un obiettivo di mercato che ciclicamente viene riproposto per i blucerchiati. E' quello del fantasista della Juventus Marko Pjaca, che pareva promesso sposo del Cagliari. L'affare con i rossoblù sembra ormai saltato, mentre la pista che conduce al club di Massimo Ferrero andrebbe tenuta in forte considerazione.



BUONI RAPPORTI - La Samp ha mosso i primi passi per Pjaca tramite un primo contatto confermato, con il calciatore che si sarebbe detto disponibile a valutare con attenzione un trasferimento alla Sampdoria, anche se prima il croato andrebbe convinto. I buoni rapporti tra la Sampdoria e la Juventus, certificati anche dalle tante operazioni sull'asse Torino-Genova, potrebbero inoltre facilitare l'operazione in prestito semestrale. Un problema è rappresentato dalle numerose richieste per il calciatore, che comunque sembrerebbe indirizzato alla permanenza in Serie A.



CAPRARI E ZAZA - Il Doria ha interesse a stringere per un attaccante prima dell'eventuale cessione di Caprari, perchè Pjaca sarebbe il sostituto del giocatore classe 1993, corteggiato da Sassuolo, Fiorentina, Parma e Spal. Proprio il futuro di Caprari rappresenta lo snodo chiave del mercato blucerchiato: da Corte Lambruschini vogliono piazzare l'ex Pescara, per poi tornare sul mercato. La prima scelta doriana per il post Caprari in realtà secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.com non sarebbe Pjaca, bensì Simone Zaza, centravanti in uscita dal Torino e con un breve passato in blucerchiato.



DIETROFRONT - Una volta sistemato l'attaccante scuola Roma, la Samp dovrebbe effettuare un tentativo con i granata per convincere Zaza al ritorno a Genova. Da valutare eventualmente l'impatto con la piazza, perchè in passato la tifoseria blucerchiata non aveva particolarmente gradito alcune scelte del giocatore, come ad esempio il suo dietrofront improvviso prima del trasferimento al Torino di due estati fa.