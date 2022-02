In casa Sampdoria si guarda già a giugno, e ai possibili rinforzi dal mercato degli svincolati. Uno dei nomi gettonati dalla società blucerchiata è quella di Charalampos Lykogiannis, terzino del Cagliari già seguito a lungo a gennaio nell'ottica di uno scambio con Murru, poi bloccato. L'idea però è quella di portare ugualmente il greco a Genova.



Secondo Sampnews24.com la dirigenza doriana vorrebbe tornare a trattare Lykogiannis per l'estate dopo i primi sondaggi invernali, non andati a buon fine a causa della volontà del Cagliari di trattenere il calciatore. Discorso rimandato a fine stagione quindi, quando il terzino sarà svincolato. La Samp però dovrà affrontare la concorrenza del Fenerbahce per il giocatore classe ’93.