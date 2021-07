Uno dei primi nodi da affrontare, per il direttore sportivo della Sampdoria Daniele Faggiano, sarà la questione legata a Jeison Murillo. Il centrale colombiano ha fatto sapere di essere pronto a rimanere a Genova, ma le intenzioni blucerchiate sembrano diverse anche perché, connessi al difensore, ci sono almeno tre problemi.



Murillo infatti ha uno stipendio superiore al milione di euro, e nell'ottica di contenimento costi è un ostacolo. Inoltre sussiste un nodo legato alla quota che la Samp deve ancora versare al Valencia, vicina ai 6 milioni di euro. Tale aspetto potrebbe mettere in discesa un'eventuale trattativa con la formazione del Mestalla. In Spagna però ricorda Sampnews24.com c'è sempre attento anche il Celta Vigo. Terza difficoltà, la formula del trasferimento. La Sampdoria dovrà impostare l'affare con un obbligo di riscatto, slegato da obiettivi, in modo tale da chiudere definitivamente la questione Murillo.