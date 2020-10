La Sampdoria ha reso noto "che hanno dato esito negativo tutti i tamponi ai quali, come da protocollo di screening pre-gara, sono stati sottoposti i componenti del 'Gruppo Squadra' per Sampdoria-Lazio, in programma questo pomeriggio alle ore 18.00". Come ricorda Repubblica, ieri il club blucerchiato aveva annunciato "tre positivita' asintomatiche al Covid-19", informando che i tre membri del gruppo squadra "un calciatore della Primavera aggregato temporaneamente e due dipendenti, sono stati prontamente isolati secondo le direttive federali e ministeriali".